Глава МИД Чехии поспорил с президентом о целесообразности иметь посла в России

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский не согласился с президентом Петром Павелом относительно того, стоит ли Праге держать своего посла на территории России.

Свой комментарий Липавский предоставил информагентству ČTK, пишет "Европейская правда".

Глава чешского МИД объяснил, что недоволен состоянием отношений Москвы и Праги, но обратил внимание на то, что остальные ключевые государства Запада имеют посольские представительства в РФ.

"Для этого есть причины, а именно продвижение интересов, местная информация, но, в конце концов, мы также время от времени обмениваемся с Россией иногда технической, иногда фундаментальной информацией. Хорошо иметь представительство на уровне посла", – считает он.

Липавский добавил, что регулярно общается с президентом Чехии по вопросам внешней политики и верит, что в вопросе посольского представительства удастся "продвинуться вперед".

Заявление чешского министра прозвучало после того, как президент Чехии Петр Павел в одном из интервью сказал, что не видит смысла в возвращении посла страны в Россию.

Сейчас послом Чехии в России является Витезслав Пивонька, но он покинул российскую столицу и уже некоторое время находится в Праге. Зато в Москве находится исполняющий обязанности заместителя посла Иржи Чистецкий.

В июне чешское правительство одобрило отчет Министерства иностранных дел о пересмотре отношений с Россией, в котором она названа источником угроз и рисков для безопасности Чехии и Европы в ближайшие десятилетия, если не произойдет фундаментальной трансформации российского общества.