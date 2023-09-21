У Британії п’ятьом громадянам Болгарії загрожують звинувачення у шпигунстві на користь Росії

У Британії офіційно заявили, що підозрюють у шпигунстві на користь Росії п’ятьох осіб, які є громадянами Болгарії.

Про це повідомляє Sky News, пише "Європейська правда".

У прокуратури заявили, що усім п’ятьом висунуть звинувачення у змові з метою шпигунської діяльності.

Серед підозрюваних – троє чоловіків і дві жінки віком від близько 30 до 45 років. Це Орлін Русев, Бізер Джамбазов, Катрін Іванова, Іван Стоянов і Ваня Габерова, усі є громадянами Болгарії.

Керівник відділу прокуратури з особливих злочинів і контртерористичної діяльності Нік Прайс заявив, що підозрюваним висунуть звинувачення у "змові з метою збору інформації, що має напряму чи опосередковано бути корисною ворогу з метою, що завдає шкоди безпеці та інтересам держави, у період між 30 вересня 2020 року і 8 лютого 2023 року".

Русева, Джамбазова та Іванову ще у лютому звинуватили у використанні підроблених документів, що посвідчують особу. Проти них ведуть розслідування також у Болгарії.

Усі п’ятеро постануть перед Вестмінстерським магістратським судом 26 вересня.

Нагадаємо, раніше цього місяця в Німеччині звинуватили у держзраді колишнього співробітника розвідки, затриманого торік за підозрою у шпигунстві.

Тим часом у Швеції почався судовий процес над громадянином Швеції російського походження, якого звинувачують у збиранні інформації для російської військової розвідки ГРУ протягом майже десяти років.