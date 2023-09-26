Британия обвиняет эксменеджера немецкой компании в шпионаже для России

В Великобритании следователи обвиняют бывшего члена правления немецкой компании Wirecard Яна Марсалека в финансировании и руководстве агентурной сетью РФ в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel, в распоряжении которого есть британские судебные документы.

В Германии Яна Марсалека объявили в розыск по подозрению в мошенничестве. Считается, что он сбежал из Вены в Беларусь на частном самолете, а сейчас находится в России под ее защитой.

Согласно документам, в период с 30 августа 2020 года по 8 февраля 2023 года Марсалек "вступил в сговор с целью сбора информации, прямо или косвенно полезной для врага и, таким образом, наносящей вред интересам и безопасности государства". Преступления, как утверждают, также должны были произойти за пределами Англии и Уэльса.

Обвинения в адрес Марсалека связаны с недавними арестами пятерых граждан Болгарии, которых также обвиняют в шпионаже в пользу РФ.

Согласно выводам британских следователей, Марсалек играет ключевую роль в этой группе.

Западные правоохранители предполагают, что Марсалек уже был завербован российскими спецслужбами в качестве информатора и пособника, когда работал менеджером Wirecard.

В прошлом Марсалек контактировал с лицами, которых сейчас обвиняют в шпионаже.

Напомним, ранее в этом месяце в Германии обвинили в госизмене бывшего сотрудника разведки, задержанного в прошлом году по подозрению в шпионаже.