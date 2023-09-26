Стефанішина: Україна добилася деполітизації зернового питання

Виконання запропонованої Україною дорожньої карти дозволить повернутися до умов вільної торгівлі з країнами, що вводили обмеження проти українського агроекспорту.

Про це "Європейській правді" заявила віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

"Європейська комісія дотрималася своєї обіцянки не продовжувати заборону на імпорт зерна до п’яти сусідніх з Україною країн. Це рішення мотивується тим, що статистичні дані не підтверджують наявність ризиків для внутрішнього ринку (цих п’яти країн). Але ситуація залишається напруженою, а тому Україна запропонувала дорожню карту по моніторингу та верифікації експорту в ці п’ять країн", – заявила вона.

Віцепрем’єрка нагадує, що цю дорожню карту підтримала Єврокомісія. "В її рамках ми вже працюємо з Румунією та Болгарією. Думаю, що такий діалог незабаром розпочнеться і зі Словаччиною. А щойно Польща та Угорщина скасують свої односторонні обмеження, цей механізм буде застосований і до них", – уточнила вона.

За словами Стефанішиної, консультації в рамках цієї дорожньої карти "вже відбулися з усіма країнами без виключення, включно із Польщею, де такі переговори велися на рівні міністрів аграрної політики". "І це дуже важливо, адже ми цінуємо наших партнерів, які першими прийняли у себе наших громадян і які є нашими союзниками в усіх питаннях, від економічних та політичних до військових", – уточнює вона.

"Попри ці емоції, які зрозумілі у зв’язку з політичними процесами, зокрема у Польщі, Україна повернула це питання в конструктивне русло, сьогодні воно не є політичним для нас", – резюмує Ольга Стефанішина.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив про прогрес у вирішенні суперечки щодо односторонніх обмежень на сільськогосподарські товари з України в сусідніх державах-членах ЄС. "Поступово прибираємо емоції з цієї теми за більшістю питань. Робота із сусідами може й мусить стати цілком конструктивною, і Україна все для цього робить", – додав глава держави.

А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна прагне конструктивних взаємин із Польщею, зокрема розв'язання питання експорту зерна до країни.

Україна запропонувала Європейській комісії та Польщі, Угорщині, Словаччині, Болгарії і Румунії план експортного контролю для чотирьох груп культур – пшениці, кукурудзи, соняшнику та ріпаку – для захисту їхніх внутрішніх ринків.

Попри це Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про односторонні обмеження на український імпорт, що спонукало Україну почати оскарження їхніх дій у Світовій організації торгівлі.

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