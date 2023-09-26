Стефанишина: Украина добилась деполитизации зернового вопроса

Выполнение предложенной Украиной дорожной карты позволит вернуться к условиям свободной торговли со странами, которые вводили ограничения против украинского агроэкспорта.

Об этом "Европейской правде" заявила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Европейская комиссия сдержала свое обещание не продлевать запрет на импорт зерна в пять соседних с Украиной стран. Это решение мотивируется тем, что статистические данные не подтверждают наличие рисков для внутреннего рынка (этих пяти стран). Но ситуация остается напряженной, а потому Украина предложила дорожную карту по мониторингу и верификации экспорта в эти пять стран", – заявила она.

Вице-премьер напоминает, что эта дорожная карта поддержана Еврокомиссией. "В ее рамках мы уже работаем с Румынией и Болгарией. Думаю, что такой диалог вскоре начнется и со Словакией. А как только Польша и Венгрия отменят свои односторонние ограничения, этот механизм будет применен и к ним", – уточнила она.

По словам Стефанишиной, консультации в рамках этой дорожной карты "уже состоялись со всеми странами без исключения, включая Польшу, где такие переговоры велись на уровне министров аграрной политики". "И это очень важно, ведь мы ценим наших партнеров, которые первыми приняли у себя наших граждан и которые являются нашими союзниками во всех вопросах, от экономических и политических до военных", – уточняет она.

"Несмотря на эти эмоции, которые понятны в связи с политическими процессами, в частности в Польше, Украина вернула этот вопрос в конструктивное русло, сегодня он не является политическим для нас", – резюмирует Ольга Стефанишина.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил о прогрессе в решении спора относительно односторонних ограничений на сельскохозяйственные товары из Украины в соседних государствах-членах ЕС. "Постепенно убираем эмоции из этой темы по большинству вопросов. Работа с соседями может и должна стать вполне конструктивной, и Украина все для этого делает", – добавил глава государства.

А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина стремится к конструктивным взаимоотношениям с Польшей, в частности к решению вопроса экспорта зерна в страну.

Украина предложила Европейской комиссии и Польше, Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии план экспортного контроля для четырех групп культур – пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса – для защиты их внутренних рынков.

Несмотря на это Польша, Словакия и Венгрия объявили об односторонних ограничениях на украинский импорт, что побудило Украину начать обжалование их действий во Всемирной торговой организации.

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