В Іспанії почалася перша спроба сформувати уряд

В Іспанії правоцентристська Народна партія на чолі з Альберто Нуньєсом Фейхоо розпочала спробу сформувати уряд через два місяці після дострокових парламентських виборів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Парламентські дебати щодо схвалення уряду розпочнуться у вівторок, 26 вересня, а голосування відбудеться наступного дня. Для затвердження уряду необхідна абсолютна більшість голосів.

На п'ятницю заплановане друге голосування, для якого потрібна лише проста більшість голосів.

Якщо Фейхоо не зможе сформувати уряд, виконувач обов'язків прем'єр-міністра Педро Санчес, який очолює Іспанську соціалістичну робітничу партію (PSOE), матиме два місяці з середи для формування уряду з його пропозицією. Якщо йому не вдасться цього зробити, парламент буде розпущений і призначать нові вибори.

Народна партія Фейхоо (137 місць) за підтримки ультраправої Vox (33 місця) та регіональних партій "Союз народу Наварри" (1 місце) і "Канарська коаліція" (1 місце) зможе заручитися голосами 172 депутатів. Для більшості їм не вистачає чотирьох голосів.

Інші менші партії відмовилися надати свої голоси, заявивши, що не хочуть сприяти створенню коаліції за участю ультраправої партії.

Водночас PSOE, ймовірно, може розраховувати на 171 місце за підтримки ліворадикальної партії Sumar, каталонської партії за незалежність Esquerra, баскських сепаратистів EH Bildu, Баскської націоналістичної партії та Галісійського націоналістичного блоку.

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