В Испании началась первая попытка сформировать правительство

В Испании правоцентристская Народная партия во главе с Альберто Нуньесом Фейхоо начала попытку сформировать правительство через два месяца после досрочных парламентских выборов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Парламентские дебаты по одобрению правительства начнутся во вторник, 26 сентября, а голосование состоится на следующий день. Для утверждения правительства необходимо абсолютное большинство голосов.

На пятницу запланировано второе голосование, для которого требуется лишь простое большинство голосов.

Если Фейхоо не сможет сформировать правительство, исполняющий обязанности премьер-министра Педро Санчес, который возглавляет Испанскую социалистическую рабочую партию (PSOE), будет иметь два месяца со среды для формирования правительства с его предложением. Если ему не удастся этого сделать, парламент будет распущен и назначат новые выборы.

Народная партия Фейхоо (137 мест) при поддержке ультраправой Vox (33 места) и региональных партий "Союз народа Наварры" (1 место) и "Канарская коалиция" (1 место) сможет заручиться голосами 172 депутатов. Для большинства им не хватает четырех голосов.

Другие меньшие партии отказались предоставить свои голоса, заявив, что не хотят способствовать созданию коалиции с участием ультраправой партии.

В то же время PSOE, вероятно, может рассчитывать на 171 место при поддержке леворадикальной партии Sumar, каталонской партии за независимость Esquerra, баскских сепаратистов EH Bildu, Баскской националистической партии и Галисийского националистического блока.

Читайте также: Золотая акция сепаратистов: как парламентские выборы завели Испанию в новый кризис.