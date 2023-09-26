Посол США: Інцидент у Косові був "скоординованим і ретельно підготовленим"

Посол Сполучених Штатів у частково визнаному Косові Джеффрі Говеньєр заявив, що американська сторона вважає напад на косовських поліцейських останніми вихідними спланованим і таким, що має на меті дестабілізувати регіон.

Про це, як пише "Європейська правда", Говеньєр сказав у коментарі Politico.

За словами посла США, напад у Косові "був скоординованим і ретельно підготовленим", нападники, судячи з усього, мали військову підготовку, а кількість вилученої зброї свідчить про ймовірні наміри дестабілізувати безпеку в регіоні.

Говеньєр уточнив, що США поки не встановили, чи несе Сербія відповідальність за інцидент (як стверджує Косово), але додав, що вилучена зброя й техніка не була доступна для звичайних громадян (як про це заявляв сербський президент Александар Вучич).

Незважаючи на глибоку недовіру між двома сторонами, Ховеньє заявив, що зусилля Заходу щодо досягнення миру повинні продовжуватися.

Назвавши останні події в Косові "надзвичайно прикрими", посол США висловив сподівання, що вони "стануть стимулом як для Белграда, так і для Приштини розвивати добросусідські відносини".

Нагадаємо, в ніч на неділю стало відомо, що на півночі Косова у селі Баньска був убитий косовський поліцейський, ще один отримав поранення.

Прем'єр Косова Альбін Курті згодом заявив, що у селі проводиться силова операція проти щонайменше 30 озброєних людей. Надвечір Приштина повідомляла, що троє нападників убиті, шістьох вдалося затримати. Згодом знайшли тіло четвертого загиблого нападника.

Косово звинуватило Сербію у озброєнні групи нападників. Ці події створили новий виток напруги у і без того напружених відносинах Косова та Сербії.

Детально про останні події читайте у статті: Сербія штовхає до війни: що стоїть за спробою розморозити бойові дії в Косові.