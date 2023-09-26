Посол США: Инцидент в Косово был "скоординированным и тщательно подготовленным"

Посол Соединенных Штатов в частично признанном Косово Джеффри Говеньер заявил, что американская сторона считает нападение на косовских полицейских в последние выходные спланированным и имеющим целью дестабилизировать регион.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Говеньер сказал в комментарии Politico.

По словам посла США, нападение в Косово "было скоординированным и тщательно подготовленным", нападавшие, судя по всему, имели военную подготовку, а количество изъятого оружия свидетельствует о вероятных намерениях дестабилизировать безопасность в регионе.

Говеньер уточнил, что США пока не установили, несет ли Сербия ответственность за инцидент (как утверждает Косово), но добавил, что изъятое оружие и техника не были доступны для обычных граждан (как об этом заявлял сербский президент Александар Вучич).

Несмотря на глубокое недоверие между двумя сторонами, Ховенье заявил, что усилия Запада по достижению мира должны продолжаться.

Назвав последние события в Косово "чрезвычайно досадными", посол США выразил надежду, что они "станут стимулом как для Белграда, так и для Приштины развивать добрососедские отношения".

Напомним, в ночь на воскресенье стало известно, что на севере Косова в селе Баньска был убит косовский полицейский, еще один получил ранения.

Премьер Косова Альбин Курти впоследствии заявил, что в селе проводится силовая операция против по меньшей мере 30 вооруженных людей. К вечеру Приштина сообщала, что трое нападавших убиты, шестерых удалось задержать. Впоследствии нашли тело четвертого погибшего нападающего.

Косово обвинило Сербию в вооружении группы нападавших. Эти события создали новый виток напряжения в и без того напряженных отношениях Косова и Сербии.

Подробно о последних событиях читайте в статье: Сербия толкает к войне: что стоит за попыткой разморозить боевые действия в Косове.