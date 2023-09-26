Опрос: Антиукраинская партия экс-премьера Словакии лидирует, но теряет поддержку

Партия Smer-SD бывшего премьер-министра Словакии Роберта Фицо за считанные дни до парламентских выборов хоть и остается лидером симпатий словаков, но все больше уступает "Прогрессивной Словакии".

Об этом свидетельствует опрос агентства Focus по заказу словацкого телеканала TV Markiza, пишет "Европейская правда".

Опрос среди 1017 избирателей Словакии в течение 22-26 сентября показал, что поддержка Smer-SD составляет 18,0% против 16,6% поддержки "Прогрессивной Словакии", ныне не представленной в парламенте.

За ними расположилась партия "Голос" бывшего премьера Петера Пеллегрини (13,7%), которая просела в опросах, и OlaNO ("Обычные люди и простые граждане"; 8,2%), что, наоборот, себя реабилитирует.

Опрос Focus прогнозирует, что в парламент Словакии пройдут в целом восемь партий, и для правительства большинства нужна поддержка как минимум трех из них.

Напомним, что опубликованный ранее опрос агентства NMS Market Research, впервые показал, что политическое движение "Прогрессивная Словакия" может одержать победу, а Smer-SD потеряла большинство.

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