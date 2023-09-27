В Еврокомиссии видят в словацких выборах "тест на устойчивость" к российской дезинформации

Вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова считает, что выборы в Словакии, которые пройдут уже в эти выходные, станут тестом на уязвимость общественного мнения в европейских странах к онлайн-дезинформации.

Как сообщает Politico, пишет "Европейская правда", об этом она сказала во вторник.

Вера Юрова, которая является основным должностным лицом в Еврокомиссии по цифровым вопросам, заявила, что словацкие выборы будут проверкой на то, насколько уязвимо общественное мнение на фоне выборов к "оружию массовой манипуляции, усиленной миллионами евро", которое Москва применяет для влияния на результаты будущего голосования.

Парламентские выборы в Словакии состоятся в эту субботу, 30 сентября. В опросах лидирует, хотя и с несколько меньшей поддержкой чем раньше, популистская и антиукраинская партия Smer-SD, возглавляемая экс-премьером Робертом Фицо.

Юрова считает, что результаты голосования будут показательными, потому что "линией разделения является отношение к России и Украине".

Вера Юрова видит серьезные риски и в том, что Москва попытается влиять на мнение обычных европейцев перед выборами в Европарламент, которые пройдут в июне 2024 года. "Российское государство начало "войну идей" и засоряет наше инфопространство полуправдой и ложью, чтобы создать ложное представление, что демократия якобы не лучше автократии", – отметила она.

Ранее в сентябре чиновники Еврокомиссии и словацкий медиарегулятор провели серию встреч в Братиславе с участием многих медиакомпаний, в том числе соцсетей, и отметили необходимость прилагать больше усилий для борьбы с онлнай-кампаниями дезинформации.

Юрова отметила, что в Словакии "благоприятная почва" для российских нарративов, которыми Кремль оправдывает войну против Украины. По ее словам, Facebook обещал увеличить количество работников-фактчекеров для словацкого сегмента соцсети и это уже сделали.

Во вторник Еврокомиссия опубликовала подробный отчет о том, как Facebook, YouTube и TikTok противодействовали дезинформации в 2023 году. Среди прочего, компании просили предоставить информацию о том, как контролируется политическая реклама, прекратить монетизацию контента с ложной информацией и сотрудничать с фактчекерами.

Politico напоминает, что в 2022 году по инициативе Еврокомиссии 44 организации – медиа, соцсети, фактчекеры и рекламные ассоциации – согласовали Стандартные подходы к дезинформации (Code of Practice on Disinformation). Кроме того, ЕС по Акту о цифровых услугах требует от крупных онлайн-платформ с более 45 млн пользователей из ЕС принимать меры для предупреждения кампаний дезинформации.

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