В ЄС назвали умови заходів щодо Сербії через події на півночі Косова

У ЄС не виключають запровадження заходів щодо Сербії через події на півночі Косова, що сталися останніми вихідними.

Про це у четвер на брифінгу заявив зовнішньополітичний речник Єврокомісії Петер Стано, повідомляє "Європейська правда".

Він зазначив, що заходи щодо Сербії будуть можливі, якщо країни ЄС ухвалять таке рішення.

Стано додав, що взаємодія між країнами-членами щодо цього питання продовжується.

"ЄС з самого початку зазначив, що ці заходи можуть бути застосовані також щодо Сербії, тому коли країни-члени вирішать, що настав час їх застосувати, це буде зроблено", – сказав представник Єврокомісії.

Він підкреслив, що рішення про те, які саме заходи та за що саме можуть бути застосовані, також залишається за країнами-членами. Водночас, як наголосив Стано, ЄС важливо дочекатися результатів повного розслідування інциденту.

Нагадаємо, в ніч на неділю стало відомо, що на півночі Косова у селі Баньска був убитий косовський поліцейський, ще один отримав поранення.

Прем'єр Косова Альбін Курті згодом заявив, що у селі проводиться силова операція проти щонайменше 30 озброєних людей. Надвечір Приштина повідомляла, що троє нападників убиті, шістьох вдалося затримати. Згодом знайшли тіло четвертого загиблого нападника.

Косово звинуватило Сербію у озброєнні групи нападників. Ці події створили новий виток напруги у і без того напружених відносинах Косова та Сербії.

Детально про останні події читайте у статті: Сербія штовхає до війни: що стоїть за спробою розморозити бойові дії в Косові.