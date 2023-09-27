В ЕС назвали условия мер в отношении Сербии из-за событий на севере Косово

В ЕС не исключают введения мер в отношении Сербии из-за событий на севере Косово, произошедших в последние выходные.

Об этом в четверг на брифинге заявил внешнеполитический представитель Еврокомиссии Петер Стано, сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что меры в отношении Сербии будут возможны, если страны ЕС примут такое решение.

Стано добавил, что взаимодействие между странами-членами по этому вопросу продолжается.

"ЕС с самого начала отметил, что эти меры могут быть применены также в отношении Сербии, поэтому когда страны-члены решат, что пришло время их применить, это будет сделано", – сказал представитель Еврокомиссии.

Он подчеркнул, что решение о том, какие именно меры и за что именно могут быть применены, также остается за странами-членами. В то же время, подчеркнул Стано, ЕС важно дождаться результатов полного расследования инцидента.

Напомним, в ночь на воскресенье стало известно, что на севере Косова в селе Баньска был убит косовский полицейский, еще один получил ранения.

Премьер Косова Альбин Курти впоследствии заявил, что в селе проводится силовая операция против по меньшей мере 30 вооруженных людей. К вечеру Приштина сообщала, что трое нападавших убиты, шестерых удалось задержать. Впоследствии нашли тело четвертого погибшего нападающего.

Косово обвинило Сербию в вооружении группы нападавших. Эти события создали новый виток напряжения в и без того напряженных отношениях Косова и Сербии.

Подробно о последних событиях читайте в статье: Сербия толкает к войне: что стоит за попыткой разморозить боевые действия в Косове.