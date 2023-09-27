Часть метро Стокгольма приостановила работу из-за лося на путях
В среду утром лось заблудился в тоннеле между станциями метро шведской столицы Стокгольма Sätra и Vårby gård, что привело к остановке красной линии метрополитена.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телеканал SVT.
Еще в восемь часов утра в среду оператор метрополитена SL получил информацию от полиции о том, что в этом районе находится лось. Около 11 часов лосю удалось проникнуть на территорию пути.
Чтобы устранить лося, вызвали егерей.
"Вероятно, он перепрыгнул через ограждение. Мы должны прогнать его или егеря должны застрелить лося", – говорит Клаес Кейсу, пресс-секретарь SL.
После полудня лось развернулся и побежал в обратном направлении к станции Skärholmen, поэтому ее также закрыли.
SL пустила автобусы для замены между пострадавшими станциями.
По состоянию на 13:20 движение метро между станциями Sätra и Vårby gård все еще не было восстановлено.
"Лось залез в тоннель и вышел из него, и хотя мы вырезали несколько отверстий в заборе вокруг пути, нам пока не удалось вывести его оттуда", – говорит Клаес Кейсу.
Напомним, в Берлине в конце июля сообщили о якобы "львице" на свободе, которую долго и безрезультатно искали. Впоследствии выяснилось, львицей мог быть дикий кабан.
Примерно в те же дни в Минэкономики Германии обнаружили игуану, которая загадочным образом попала туда, а в Австрии ловили в поле сбежавшего кенгуру из зоопарка.