Часть метро Стокгольма приостановила работу из-за лося на путях

В среду утром лось заблудился в тоннеле между станциями метро шведской столицы Стокгольма Sätra и Vårby gård, что привело к остановке красной линии метрополитена.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телеканал SVT.

Еще в восемь часов утра в среду оператор метрополитена SL получил информацию от полиции о том, что в этом районе находится лось. Около 11 часов лосю удалось проникнуть на территорию пути.

скриншот с видео очевидца

Чтобы устранить лося, вызвали егерей.

"Вероятно, он перепрыгнул через ограждение. Мы должны прогнать его или егеря должны застрелить лося", – говорит Клаес Кейсу, пресс-секретарь SL.

После полудня лось развернулся и побежал в обратном направлении к станции Skärholmen, поэтому ее также закрыли.

SL пустила автобусы для замены между пострадавшими станциями.

По состоянию на 13:20 движение метро между станциями Sätra и Vårby gård все еще не было восстановлено.

"Лось залез в тоннель и вышел из него, и хотя мы вырезали несколько отверстий в заборе вокруг пути, нам пока не удалось вывести его оттуда", – говорит Клаес Кейсу.

Напомним, в Берлине в конце июля сообщили о якобы "львице" на свободе, которую долго и безрезультатно искали. Впоследствии выяснилось, львицей мог быть дикий кабан.

Примерно в те же дни в Минэкономики Германии обнаружили игуану, которая загадочным образом попала туда, а в Австрии ловили в поле сбежавшего кенгуру из зоопарка.