Греция разрабатывает план интеграции нелегальных мигрантов на фоне нехватки рабочей силы

Правительство Греции работает над планом интеграции сотен тысяч нелегальных мигрантов, чтобы привлечь их к работе в сельском хозяйстве, строительстве и туризме, где не хватает работников.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Министр миграции Греции Димитрис Кайридис заявил, что план предусматривает привлечение к работе в некоторых секторах экономики 300 тысяч мигрантов, которые, по оценкам, уже проживают в стране нелегально.

"Мы должны понять, что делать с населением, которое уже находится в нашей стране, не создавая дополнительных магнитов для других мигрантов, которые приезжают нелегально", – сказал Кайридис.

Других подробностей плана он не предоставил, но в комментарии Reuters в Министерстве миграции Греции уточнили, что Кайридис официально представит инициативу на заседании кабинета министров в октябре.

В то же время министр сельского хозяйства Греции Лефтерис Авгенакис заявил, что ведет переговоры с Министерством миграции по решению проблемы нелегальной миграции. По его словам, страна ежегодно нуждается в около 180 тысяч работников.

Как и другие европейские страны, Греция испытала отток рабочей силы во время пандемии COVID-19 в 2020 году. Это сочетается с антимиграционной позицией правого греческого правительства, которое было у власти с 2019 года.

Греция уже давно привлекает тысячи мигрантов с Ближнего Востока, Азии и Восточной Европы, которые ищут в Европе работы и лучшей жизни. Многие из них годами работают в Греции нелегально, преимущественно на фермах, на строительстве или как домашние работники.

На фоне роста уровня нелегальной миграции в последние недели Германия объявила, что введет усиленный пограничный контроль на границе с Польшей и Чехией. Аналогичные шаги анонсировали и другие европейские государства.