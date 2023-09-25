Греція прагне продовження міграційної угоди між ЄС і Туреччиною

Греція домагатиметься продовження міграційної угоди між Євросоюзом і Туреччиною від 2016 року.

Як пише "Європейська правда", про це в інтерв'ю державному телеканалу ERT сказав міністр міграції Дімітріс Кайрідіс, інформує Euractiv.

За словами посадовця, метою є внесення змін і розширення угоди 2016 року з ініціативи Греції, пояснивши це тим, що Афині мають більш безпосередній інтерес як держава, що знаходиться на передовій міграції.

"Ми хочемо укласти угоду. Клімат (навколо неї) позитивний. Загалом угода буде євротурецькою, адже це євротурецька проблема", – пояснив Кайрідіс.

Очікують, що питання продовження угоди буде обговорюватися 7 грудня на зустрічі високопосадовців Греції та Туреччини в Салоніках.

Повідомляють, що прорив у цьому питанні відбувся після зустрічі прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана в Нью-Йорку минулого тижня.

Цього року Греція, як і сусідня Італія, пережила сплеск прибуття мігрантів. За даними міністерства країни, за перші вісім місяців 2023 року прибуло понад 18 тисяч осіб, що більш ніж вдвічі більше, ніж у 2022 році.

Міграційна угода між ЄС і Туреччиною від березня 2016 року узгодила три ключові моменти: Анкара вживатиме всіх необхідних заходів, щоб зупинити людей, які нелегально подорожують з країни на грецькі острови, і кожного, хто нелегально прибув на острови з Туреччини, можуть повернути назад, тоді як за кожного сирійця, якого повернули з островів, країни-члени ЄС прийматимуть одного сирійського біженця, який чекав на території Туреччини.

В обмін на це Туреччина отримувала 6 млрд євро на поліпшення гуманітарної ситуації, з якою стикаються біженці в країні, а турецькі громадяни отримували право безвізових поїздок до Європи.

Раніше президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав до термінового руху в питанні реформування та стандартизації європейської політики надання притулку.

Нещодавно президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту на італійський острів Лампедуза, де спостерігається загострення ситуації з напливом мігрантів, оголосила про десятикроковий план урегулювання міграційної кризи.