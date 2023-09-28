В Італії сталися землетруси на супервулкані: виникла загроза евакуації

Через сотні невеликих землетрусів протягом останніх тижнів, які сталися на так званому супервулкані, мешканцям поблизу італійського Неаполя може знадобитися масова евакуація.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив колишній керівник обсерваторії вулкана Везувій в Національному інституті геофізики і вулканології (INGV) Джузеппе Де Натале, повідомляє Reuters.

Рано в середу у цьому районі стався землетрус магнітудою 4,2 бала – це найсильніший поштовх за останні 40 років, який сколихнув вулканічне поле, відоме як Кампі-Флегрей або Флегрейські поля, що в перекладі з грецької означає "той, що палає".

Після підземних поштовхів не було виявлено жодних ознак структурних пошкоджень у цьому районі.

Флегрейські поля розташовані через Неаполітанську затоку від Помпеїв, де тисячі людей загинули внаслідок виверження Везувію у 79 році нашої ери. Однак Кампі-Флегрей – набагато більший, ніж Везувій, і якщо він коли-небудь вибухне на повну силу, то може вбити мільйони людей, стверджують науковці.

Reuters

Експерти кажуть, що безпосередньої загрози виверження немає, але Де Натале закликав терміново перевірити будівлі після неодноразової сейсмічної активності, яка щомісяця підіймає землю на 1,5 см.

За його словами, востаннє Флегрейські поля постраждали від подібної серії землетрусів у 1980-х роках, коли близько 40 тисяч людей були тимчасово евакуйовані з сусіднього міста Поццуолі, де зараз проживає понад 80 тисяч мешканців.

"Наразі, я вважаю, що більш безпосереднім ризиком є сейсмічна небезпека. Але зрозуміло, що треба також враховувати можливість виверження вулкана", – сказав Де Натале.

На його думку, якщо виверження відбудеться, то це буде парове виверження, яке, як правило, відносно слабке принаймні на початковому етапі. Де Натале також сказав, що написав уряду лист з пропозицією про можливу евакуацію. Місцевий посадовець сказав, що його рекомендація розглядається.

Зранку в понеділок, 18 вересня, в Італії стався землетрус магнітудою 4,8 бала в муніципалітеті Марраді, що у провінції Флоренція.

Раніше на Сицилії призупиняв роботу аеропорт Катанії через виверження вулкана Етна.

У травні було припинено авіасполучення з містом Катанія на сході Сицилії після того, як виверження Етни викинуло вулканічний попіл на злітно-посадкові смуги аеропорту.