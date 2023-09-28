В Италии произошли землетрясения на супервулкане: возникла угроза эвакуации

Из-за сотни небольших землетрясений в течение последних недель, которые произошли на так называемом супервулкане, жителям населенных пунктов вблизи итальянского Неаполя может потребоваться массовая эвакуация.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил бывший руководитель обсерватории вулкана Везувий в Национальном институте геофизики и вулканологии (INGV) Джузеппе Де Натале, сообщает Reuters.

Рано утром в среду в этом районе произошло землетрясение магнитудой 4,2 балла – это самый сильный толчок за последние 40 лет, который всколыхнул вулканическое поле, известное как Кампи-Флегрей или Флегрейские поля, что в переводе с греческого означает "горящий".

После подземных толчков не было обнаружено никаких признаков структурных повреждений в этом районе.

Флегрейские поля находятся через Неаполитанский залив от Помпеев, где тысячи людей погибли в результате извержения Везувия в 79 году нашей эры. Однако Кампи-Флегрей гораздо больший вулкан, чем Везувий, и если он когда-нибудь взорвется в полную силу, то может убить миллионы людей, утверждают ученые.

Reuters

Эксперты говорят, что непосредственной угрозы извержения нет, но Де Натале призвал срочно проверить здания после неоднократной сейсмической активности, которая ежемесячно поднимает землю на 1,5 см.

По его словам, последний раз Флегрейские поля пострадали от подобной серии землетрясений в 1980-х годах, когда около 40 тысяч человек были временно эвакуированы из соседнего города Поццуоли, где сейчас проживает более 80 тысяч жителей.

"Сейчас, я считаю, что более непосредственным риском является сейсмическая опасность. Но понятно, что надо также учитывать возможность извержения вулкана", – сказал Де Натале.

По его мнению, если извержение произойдет, то это будет паровое извержение, которое, как правило, относительно слабое по крайней мере на начальном этапе. Де Натале также сказал, что написал правительству письмо с предложением о возможной эвакуации. Местный чиновник сказал, что его рекомендация рассматривается.

Утром в понедельник, 18 сентября, в Италии произошло землетрясение магнитудой 4,8 балла в муниципалитете Марради, что в провинции Флоренция.

Ранее на Сицилии приостанавливал работу аэропорт Катании из-за извержения вулкана Этна.

В мае было прекращено авиасообщение с городом Катания на востоке Сицилии после того, как извержение Этны выбросило вулканический пепел на взлетно-посадочные полосы аэропорта.