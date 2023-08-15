На Сицилії відновив роботу аеропорт, який закривали через виверження Етни

Аеропорт сицилійського міста Катанія знову готовий приймати та відправляти рейси після перерви 14 серпня, коли його закрили через виверження вулкана.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

Вранці адміністрація оголосила, що аеропорт Фонтанаросса відкрився з 6 години ранку і пасажири можуть перевірити у авіакомпаній статус своїх рейсів.

Перед цим аеропорт був закритий з 5 ранку понеділка у зв’язку з активізацією виверження вулкана Етна. Усі відправлення з Катанії скасували, а прибуваючі рейси спрямували до Трапані або Комізо.

Роботу аеропорту призупиняли також у травні після того, як Етна викинула вулканічний попіл на злітно-посадкові смуги аеропорту.

Згодом робота аеропорту зупинилася на тривалий час після пожежі у терміналі.