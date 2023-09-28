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У НАТО уже есть контракты на 2,4 млрд евро на производство ключевых боеприпасов

Четверг, 28 сентября 2023, 14:15

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о рамочных контрактах на 2,4 млрд евро на производство боеприпасов – как для Украины, так и для пополнения запасов стран-членов.

Об этом он сказал во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, сообщает "Европейская правда".

Столтенберг напомнил, что в НАТО еще в прошлом году возникло понимание необходимости пополнения запасов боеприпасов.

В связи с этим он вспомнил о встрече в июне с представителями оборонной промышленности.

"Нет обороны без промышленности. Сейчас я могу подтвердить, что НАТО имеет рамочные контракты на производство основных боеприпасов на 2,4 млрд евро. Из них 1 млрд – это уже заключенные контракты. Речь идет об артиллерийских боеприпасах калибра 155 мм, противотанковом оружии, боеприпасах для основных боевых танков", – сказал Столтенберг.

По его словам, форум оборонных индустрий, который состоится завтра в Киеве, может стать дополнительной возможностью в контексте наращивания производства.

Он также упомянул о промышленном форуме в Стокгольме на следующей неделе, который также станет дополнительной возможностью.

"Нужны твердые контракты. Потому что тогда будут идти инвестиции и налаживаться производство", – подчеркнул Столтенберг.

Напомним, накануне посол США при НАТО заявила, что в Альянсе планируют увеличить производство боеприпасов для Украины и стран-членов, которые передали значительную долю своих вооружений Киеву.

Перед этим президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС выполнит свое обещание поставить Украине миллион боеприпасов до 2024 года.

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