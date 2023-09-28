У НАТО не змінили оцінки щодо падіння дронів РФ у Румунії

Генсек НАТО Єнс Столтенберг прокоментував реакцію Альянсу на падіння уламків російських дронів на території Румунії під час атак РФ по українській території.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він говорив на спільному з президентом України Володимиром Зеленським брифінгу у Києві.

Столтенберг визнав, що війна, яку веде РФ та її удари по Україні дестабілізують ситуацію на кордоні з Румунією, нагадавши, що НАТО посилив свою присутність у країнах-сусідах України.

При цьому він повторив неодноразово озвучувану позицію, що Альянс не вважає падіння уламків дронів РФ на території держави-НАТО навмисною атакою Росії.

"Ми не маємо жодних ознак, що це є результатом цілеспрямованих атак РФ по території НАТО", – наголосив Столтенберг.

Після третього випадку, коли Румунія повідомила про ідентифікацію фрагментів безпілотників на своїй території, у НАТО заявили, що в Альянсу немає інформації про навмисну атаку Росії.

14 вересня Міністерство національної оборони Румунії розширило зону заборони польотів біля кордону з Україною.

Тоді ж почали будувати укриття у прикордонних з Україною районах, а мешканці отримали перші сповіщення тривоги під час чергової повітряної атаки РФ на українські порти над Дунаєм.