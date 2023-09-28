В НАТО не изменили оценки относительно падения дронов РФ в Румынии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал реакцию Альянса на падение обломков российских дронов на территории Румынии во время атак РФ по украинской территории.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он говорил на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге в Киеве.

Столтенберг признал, что война, которую ведет РФ, и ее удары по Украине дестабилизируют ситуацию на границе с Румынией, напомнив, что НАТО усилил свое присутствие в странах-соседях Украины.

При этом он повторил неоднократно озвучиваемую позицию, что Альянс не считает падение обломков дронов РФ на территории государства-члена НАТО преднамеренной атакой России.

"Мы не имеем никаких признаков, что это является результатом целенаправленных атак РФ по территории НАТО", – подчеркнул Столтенберг.

После третьего случая, когда Румыния сообщила об идентификации фрагментов беспилотников на своей территории, в НАТО заявили, что у Альянса нет информации об умышленной атаке России.

14 сентября Министерство национальной обороны Румынии расширило зону запрета полетов у границы с Украиной.

Тогда же начали строить укрытия в приграничных с Украиной районах, а жители получили первые оповещения о тревоге во время очередной воздушной атаки РФ на украинские порты над Дунаем.