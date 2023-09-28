Парламент Естонії не створюватиме комісію щодо "російського бізнесу" чоловіка прем’єрки

Естонський парламент – Рійгікогу – в середу ввечері не підтримав проєкт рішення про створення комісії з розслідування бізнес-діяльності чоловіка прем'єр-міністерки Каї Каллас Арво Халліка в Росії.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на ERR.

За відхилення законопроєкту про створення комісії щодо Халліка проголосували 52 депутати з коаліційних Партії реформ, соціал-демократів і Eesti 200, проти були 16 членів Рійгікогу – представники опозиційних Центристської партії та Isamaa.

Не голосували 27 депутатів, більшість із яких склали депутати від Естонської консервативної народної партії (EKRE).

Минулого тижня конституційна комісія Рігійкоку ухвалила рішення не підтримувати поданий Центристською партією проєкт створення комісії з розслідування обставин підприємницької діяльності чоловіка Каллас на російському напрямку.

Нагадаємо, як з'ясували минулого місяця ЗМІ, транспортна компанія Stark Logistics, яка частково належить чоловікові прем'єр-міністра Каї Каллас Арво Халліку, продовжувала здійснювати вантажоперевезення в Росію під час війни в Україні.

Каллас назвала суперечки навколо ймовірних зв'язків бізнесу її чоловіка з РФ "полюванням на відьом" з боку політичних опонентів, які вимагають її відставки.

Детально на цю тему дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди" або читайте у статті: Родинний бізнес із російським слідом: які наслідки матиме скандал навколо прем'єрки Естонії.