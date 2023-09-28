Парламент Эстонии не будет создавать комиссию по "российскому бизнесу" мужа премьера

Эстонский парламент – Рийгикогу – в среду вечером не поддержал проект решения о создании комиссии по расследованию бизнес-деятельности мужа премьер-министра Каи Каллас Арво Халлика в России.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

За отклонение законопроекта о создании комиссии по Халлику проголосовали 52 депутата из коалиционных Партии реформ, социал-демократов и Eesti 200, против были 16 членов Рийгикогу – представители оппозиционных Центристской партии и Isamaa.

Не голосовали 27 депутатов, большинство из которых составили депутаты от Эстонской консервативной народной партии (EKRE).

На прошлой неделе конституционная комиссия Ригийкоку приняла решение не поддерживать представленный Центристской партией проект создания комиссии по расследованию обстоятельств предпринимательской деятельности мужа Каллас на российском направлении.

Напомним, как выяснили в прошлом месяце СМИ, транспортная компания Stark Logistics, которая частично принадлежит мужу премьер-министра Каи Каллас Арво Халлику, продолжала осуществлять грузоперевозки в Россию во время войны в Украине.

Каллас назвала споры вокруг вероятных связей бизнеса ее мужа с РФ "охотой на ведьм" со стороны политических оппонентов, которые требуют ее отставки.

Подробно на эту тему смотрите в видеоблоге "ЕвроПравды" или читайте в статье: Семейный бизнес с российским следом: какие последствия будет иметь скандал вокруг премьера Эстонии

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