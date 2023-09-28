СМИ: Венгрия может первой получить новый немецкий танк Panther

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall нашел первого заказчика на свой новый боевой танк Panther KF51 – им станет Венгрия.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило немецкое издание Handelsblatt.

Источники издания рассказали, что между концерном и венгерским правительством была достигнута принципиальная договоренность о том, что танк будет производиться в сотрудничестве с Венгрией на заводе Rheinmetall на венгерской территории.

Сейчас правительство Виктора Орбана должно заплатить Rheinmetall около 300 миллионов евро.

Поскольку контракты еще не подписаны, сотрудничество все еще может сорваться, говорят источники. Однако Орбан лично распространил первые намеки в социальных сетях о том, что Венгрия может принять участие в создании боевого танка немецкого производства.

Венгрия стала ключевым клиентом Rheinmetall в последние годы. В середине августа компания открыла завод по производству БМП Lynx в венгерском городе Залаэгерсег. По информации из источников, в будущем там также могут производить Panther. Танк этого типа уже был представлен на открытии завода.

Ранее сообщалось, что немецкая оружейная компания Rheinmetall намерена начать обслуживание танков в Украине.

С производственной линии в Украине будут сходить боеприпасы, бронемашины, а также основные боевые танки Panther. Впоследствии планируется, что завод будет производить до 400 боевых танков в год и ремонтировать бронемашины Fuchs.

В начале июля сообщалось, что совместное предприятие откроется в течение следующих 12 недель.

Немецкая компания ожидает подписания контрактов на создание еще двух совместных предприятий – по производству боеприпасов и средств противовоздушной обороны.