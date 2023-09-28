До Вірменії перевезли більшість постраждалих внаслідок вибуху на бензосховищі у Карабаху

До вірменських лікарень перевезли більшість постраждалих внаслідок потужного вибуху на бензосховищі у Карабаху, де загинули щонайменш 68 людей і близько 300 отримали травми й опіки.

Про це повідомляє "Радіо Азатутюн", пише "Європейська правда".

Постраждалих перевезли зі Степанакерта (азербайджанська назва – Ханкенді) до Вірменії повітряним коридором, який погодився відкрити для цього Азербайджан, та автотранспортом.

Стан багатьох людей тяжкий і вкрай тяжкий. Найбільше пацієнтів, 86 осіб, рятують в опіковому центрі Єревана.

За останньою інформацією, внаслідок вибуху на бензосховищі, що стався 25 вересня, загинули щонайменш 68 осіб, з яких більшість ще не ідентифіковані, і 290 постраждали. Зниклими безвісти вважаються 105 осіб.

Така кількість пов’язана з тим, що на місці була величезна кількість людей, які чекали можливості заправити авто перед виїздом до Вірменії.

Нагадаємо, станом на середину дня 27 вересня з Нагірного Карабаху до Вірменії виїхали понад 47 тисяч людей, які не хочуть залишатися у регіоні після його переходу під контроль Азербайджану. Це третина населення регіону.

Детально про останні події в регіоні читайте у статті: Третя карабаська. Чому почалася нова війна на Кавказі та якими будуть її наслідки.