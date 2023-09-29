Прем'єр Албанії критикує ЄС і закликає до заходів проти Сербії через події на півночі Косова

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама розкритикував спеціального представника Європейського Союзу Мирослава Лайчака і головного дипломата ЄС Жозепа Борреля і закликав вжити заходів проти Сербії через нове загострення на півночі Косова.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на EurActiv.

Рама зазначив, що нинішній формат діалогу Сербія-Косово за посередництва Брюсселя явно не працює і не пропонує жодного миру учасникам ситуації.

Він запропонував підняти формат діалогу до рівня конференції, де будуть присутні президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Також албанський прем'єр вимагає покарати Сербію за події на півночі Косова, які закінчилися стріляниною з чотирма загиблими, серед яких – косовський поліцейський.

"Те, що ми просили у наших друзів у Брюсселі і просимо сьогодні, – це однозначне покарання за вбивство офіцера на півночі Косова злочинним угрупуванням і покарання за акт жалоби в Сербії за озброєними до зубів злочинцями, які з'явилися для демонстрації сили і були знищені косовським спецпідрозділом", – сказав Рама.

Нагадаємо, в ніч на неділю стало відомо, що на півночі Косова у селі Баньска був убитий косовський поліцейський, ще один отримав поранення.

Прем'єр Косова Альбін Курті згодом заявив, що у селі проводиться силова операція проти щонайменше 30 озброєних людей. Надвечір Приштина повідомляла, що троє нападників убиті, шістьох вдалося затримати.

Сербія оголосила трьох загиблих "мучениками" і в середу провела день національної жалоби, а сотні людей зібралися, щоб вшанувати їхню пам'ять у церкві Святого Сави в столиці країни Белграді.

Косово звинуватило Сербію в озброєнні групи нападників. Ці події створили новий виток напруги в і без того напружених відносинах Косова та Сербії, які ворогують з часу війни між сербськими військами та етнічними албанськими повстанцями наприкінці 1990-х років.

Детально про останні події читайте у статті: Сербія штовхає до війни: що стоїть за спробою розморозити бойові дії в Косові.