Премьер Албании критикует ЕС и призывает к мерам против Сербии из-за событий в Косове

Премьер-министр Албании Эди Рама раскритиковал специального представителя Европейского Союза Мирослава Лайчака и главного дипломата ЕС Жозепа Борреля и призвал принять меры против Сербии из-за нового обострения на севере Косова.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EurActiv.

Рама отметил, что нынешний формат диалога Сербия-Косово при посредничестве Брюсселя явно не работает и не предлагает никакого мира участникам ситуации.

Он предложил поднять формат диалога до уровня конференции, где будут присутствовать президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.

Также албанский премьер требует наказать Сербию за события на севере Косова, которые закончились перестрелкой с четырьмя погибшими, среди которых – косовский полицейский.

"То, что мы просили у наших друзей в Брюсселе и просим сегодня, – это однозначное наказание за убийство офицера на севере Косова преступной группировкой и наказание за акт траура в Сербии по вооруженным до зубов преступникам, которые явились для демонстрации силы и были уничтожены косовским спецподразделением", – сказал Рама.

Напомним, в ночь на воскресенье стало известно, что на севере Косова в селе Баньска был убит косовский полицейский, еще один получил ранения.

Премьер Косова Альбин Курти впоследствии заявил, что в селе проводится силовая операция против по меньшей мере 30 вооруженных людей. К вечеру Приштина сообщала, что трое нападавших убиты, шестерых удалось задержать.

Сербия объявила трех погибших "мучениками" и в среду провела день национального траура, а сотни людей собрались, чтобы почтить их память в церкви Святого Саввы в столице страны Белграде.

Косово обвинило Сербию в вооружении группы нападавших. Эти события создали новый виток напряженности в и без того напряженных отношениях Косова и Сербии, которые враждуют со времени войны между сербскими войсками и этническими албанскими повстанцами в конце 1990-х годов.

Подробно о последних событиях читайте в статье Сербия толкает к войне: что стоит за попыткой разморозить боевые действия в Косове.