Вже майже 93 тисячі вірмен залишили Карабах, ЄС виступив із заявою

Європейський Союз закликав у п’ятницю терміново забезпечити "безперервну безперешкодну гуманітарну підтримку" тим, хто залишив Нагірний Карабах і хто все ще перебуває там.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у заяві речника ЄС.

В ЄС звернули увагу, що в цей час відбувається масовий вихід карабаських вірмен в результаті військової операції Азербайджану 19 і 20 вересня і попереднього багатомісячного блокування Лачинського коридору.

Як повідомляє "Радіо Азатутюн", станом на полудень п’ятниці свої домівки були змушені залишити 91 448 мешканців Нагірного Карабаху. Станом на 16.00 ця цифра наблизилась до 93 тисяч. Це вже значно перевищує половину населення регіону.

"Необхідно терміново забезпечити безперервну безперешкодну гуманітарну підтримку тим, хто все ще потребує допомоги в Карабасі, а також тим, хто виїхав звідти. Європейський Союз підтримує роботу Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ), який сприяє терміновій евакуації поранених і хворих, а також наданню невідкладної допомоги на місцях", – йдеться у заяві ЄС.

Європейська комісія також оголосила про додатковий пакет гуманітарної допомоги у розмірі 5 млн євро для допомоги людям, переміщеним з Нагірного Карабаху до Вірменії, а також тим, хто опинився у вразливому становищі всередині Карабаху. ЄС та його держави-члени готові надати додаткову гуманітарну допомогу.

"Азербайджан несе відповідальність за забезпечення прав і безпеки карабаських вірмен, включаючи їхнє право на гідне життя у своїх будинках без залякування і дискримінації, а також право на повернення для переміщених осіб", – йдеться у заяві.

В ЄС наголосили, що вкрай важливо, щоб місія ООН отримала доступ на цю територію протягом найближчих днів.

28 вересня так званий президент невизнаної республіки вірмен у Карабаху підписав указ, за яким усі її установи та організації припиняють існування з 1 січня 2024 року.

"ЄвроПравда" детально розповідала про останні події у регіоні у статті "Третя карабаська".

Про ширший контекст конфлікту читайте у статті 2020 року Карабах, не схожий на Донбас: 8 відповідей на запитання про нову війну на Кавказі.