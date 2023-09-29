Уже почти 93 тысячи армян покинули Карабах, ЕС выступил с заявлением

Европейский Союз призвал в пятницу срочно обеспечить "непрерывную беспрепятственную гуманитарную поддержку" тем, кто покинул Нагорный Карабах, и тем, кто все еще находится там.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в заявлении представителя ЕС.

В ЕС обратили внимание, что в настоящее время происходит массовый выход карабахских армян в результате военной операции Азербайджана 19 и 20 сентября и предыдущего многомесячного блокирования Лачинского коридора.

Как сообщает "Радио Азатутюн", по состоянию на полдень пятницы свои дома были вынуждены покинуть 91 448 жителей Нагорного Карабаха. По состоянию на 16.00 эта цифра приблизилась к 93 тысячам. Это уже значительно превышает половину населения региона.

"Необходимо срочно обеспечить непрерывную беспрепятственную гуманитарную поддержку тем, кто все еще нуждается в помощи в Карабахе, а также тем, кто выехал оттуда. Европейский Союз поддерживает работу Международного комитета Красного Креста (МККК), который способствует срочной эвакуации раненых и больных, а также оказанию неотложной помощи на местах", – говорится в заявлении ЕС.

Европейская комиссия также объявила о дополнительном пакете гуманитарной помощи в размере 5 млн евро для помощи людям, перемещенным из Нагорного Карабаха в Армению, а также тем, кто оказался в уязвимом положении внутри Карабаха. ЕС и его государства-члены готовы предоставить дополнительную гуманитарную помощь.

"Азербайджан несет ответственность за обеспечение прав и безопасности карабахских армян, включая их право на достойную жизнь в своих домах без запугивания и дискриминации, а также право на возвращение для перемещенных лиц", – говорится в заявлении.

В ЕС подчеркнули, что крайне важно, чтобы миссия ООН получила доступ на эту территорию в течение ближайших дней.

28 сентября так называемый президент непризнанной республики армян в Карабахе подписал указ, согласно которому все ее учреждения и организации прекращают существование с 1 января 2024 года.

"ЕвроПравда" подробно рассказывала о последних событиях в регионе в статье "Третья карабахская".

О более широком контексте конфликта читайте в статье 2020 года Карабах, не похожий на Донбасс: 8 ответов на вопросы о новой войне на Кавказе.