Лідер іспанських консерваторів провалив першу спробу очолити уряд

Лідер іспанських консерваторів, глава Народної партії Альберто Нуньєс Фейхоо провалив першу спробу очолити уряд Іспанії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

У середу, як і прогнозували, йому не вистачило для формування уряду всього чотирьох голосів до більшості у 176 голосів.

Фейхоо буде мати ще один шанс у п'ятницю, коли йому потрібно буде отримати від депутатів більше голосів "за", ніж "проти" у 350-місному парламенті.

Народна партія Фейхоо (137 місць) за підтримки ультраправої Vox (33 місця) та регіональних партій "Союз народу Наварри" (1 місце) і "Канарська коаліція" (1 місце) отримала голосив 172 депутатів, 178 виступили проти.

Якщо Фейхоо не зможе отримати схвалення з другої спроби, чинний прем'єр-міністр Педро Санчес отримає шанс зберегти посаду.

Лідер лівоцентристських соціалістів повинен буде заручитися достатньою підтримкою законодавців з групи конкуруючих лівих, регіоналістських і сепаратистських партій з Каталонії і Країни Басків.

Парламент обговорював кандидатуру Фейхоо на посаду прем'єр-міністра протягом кількох годин у вівторок і в середу вранці перед голосуванням.

Однак у дебатах домінувало те, що Санчес розглядає можливість прийняти вимоги каталонських сепаратистських партій про те, щоб Іспанія амністувала сотні, а можливо, і тисячі людей, які брали участь у невдалій спробі відокремлення Каталонії у 2017 році.

Санчес, який помилував кількох високопоставлених каталонських сепаратистів, промовчав про можливість амністії і лише сказав, що хоче продовжити "нормалізацію" відносин з північно-східним регіоном.

У вівторок Фейхоо заявив, що він близький до того, щоб стати прем'єр-міністром, але не бажає платити політичну ціну за амністію, якої вимагають каталонські сепаратисти в обмін на свою підтримку.

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