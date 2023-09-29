НАТО направит дополнительные силы на север Косова после стрельбы по полицейским

Североатлантический совет принял решение развернуть дополнительные силы для усиления миротворческой миссии в частично признанном Косове KFOR на фоне напряженности, вызванной конфликтом между боевиками и косовскими полицейскими.

Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, пишет "Европейская правда".

Столтенберг подчеркнул, что Альянс "всегда будет принимать все необходимые меры для поддержания безопасной и защищенной среды и свободы передвижения для всех людей, живущих в Косове".

"С мая мы усилили присутствие и позиции KFOR. Только вчера (в четверг. – Ред.) Североатлантический совет санкционировал введение дополнительных сил для урегулирования текущей ситуации", – говорится в заявлении генсека.

Он добавил, что НАТО готов и дальше принимать решения относительно статуса KFOR в зависимости от ситуации и в координации со всеми заинтересованными сторонами в Белграде и Приштине, Миссией ЕС по верховенству права (EULEX), ОБСЕ, Миссией ООН в Косове и дипломатическим сообществом.

Отдельно Столтенберг призвал Косово и Сербию к немедленной деэскалации и диалогу при содействии Европейского Союза.

Напомним, в ночь на воскресенье стало известно, что на севере Косова в селе Баньска был убит косовский полицейский, еще один получил ранения.

Премьер Косова Альбин Курти впоследствии заявил, что в селе проводится силовая операция против по меньшей мере 30 вооруженных людей. К вечеру Приштина сообщала, что трое нападавших убиты, шестерых удалось задержать.

Косово обвинило Сербию в вооружении группы нападавших. Эти события создали новый виток напряженности в и без того напряженных отношениях Косова и Сербии, которые враждуют со времени войны между сербскими войсками и этническими албанскими повстанцами в конце 1990-х годов.

Подробно о последних событиях читайте в статье Сербия толкает к войне: что стоит за попыткой разморозить боевые действия в Косове.