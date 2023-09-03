Оппозиция Германии призвала к изменениям в политике об убежище, чтобы облегчить депортации

Председатель оппозиционной консервативной Христианско-демократической партии (ХДС) Германии Фридрих Мерц призвал к изменениям в политике, которые облегчат Берлину депортацию людей, чьи просьбы об убежище были отклонены.

Об этом Мерц сказал в интервью изданию Funke Media Group, которое цитирует DW, пишет "Европейская правда".

Призыв Мерца прозвучал после того, как правительство канцлера Германии Олафа Шольца объявило о планах расширить список так называемых безопасных стран происхождения, включив в него Грузию и Молдову.

В дополнение к двум странам, указанным в планах правительства, Мерц призвал существенно расширить список.

"Мы предоставляем убежище, мы помогаем людям, которые подвергаются преследованиям, но мы также не должны перенапрягаться. Есть пределы того, что мы можем сделать, и сейчас эти пределы превышены", – сказал правоцентристский политик.

Он назвал Тунис, Марокко, Алжир и Индию странами, которые могут быть также добавлены в список. По его словам, уровень принятия заявлений о предоставлении убежища для граждан этих стран является "минимальным".

"Эти страны должны быть признаны безопасными странами происхождения, чтобы мы могли немедленно репатриировать (людей. – Ред.) туда", – сказал Мерц.

Ранее правозащитная организация Pro Asyl, которая занимается поддержкой искателей убежища в Германии, призвала ЕС как можно быстрее продлить действие директивы о временной защите украинских беженцев, которая истекает в марте 2024 года.