В горах Італії через нещасний випадок загинуло двоє альпіністів, ще двоє постраждали
Неділя, 3 вересня 2023, 16:06
В Італії внаслідок нещасного випадку в гірській області Трентіно-Альто-Адідже загинули двоє альпіністів, ще двоє постраждали.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.
За даними місцевих рятувальників, інцидент стався у неділю, 3 вересня. Один із загиблих – італієць, інший – німець.
В інцидент потрапили дві групи альпіністів, які складалися з трьох осіб, – одна італійська і одна німецька.
Вважається, що один з альпіністів послизнувся і під час падіння потягнув за собою інших.
Нагадаємо, у п'ятницю в горах Швейцарії знайшли рештки британського альпініста, зниклого 52 роки тому.
У червні в італійських Альпах загинули під час сходження двоє альпіністів із Франції.
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