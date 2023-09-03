В горах Італії через нещасний випадок загинуло двоє альпіністів, ще двоє постраждали

В Італії внаслідок нещасного випадку в гірській області Трентіно-Альто-Адідже загинули двоє альпіністів, ще двоє постраждали.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

За даними місцевих рятувальників, інцидент стався у неділю, 3 вересня. Один із загиблих – італієць, інший – німець.

В інцидент потрапили дві групи альпіністів, які складалися з трьох осіб, – одна італійська і одна німецька.

Вважається, що один з альпіністів послизнувся і під час падіння потягнув за собою інших.

Нагадаємо, у п'ятницю в горах Швейцарії знайшли рештки британського альпініста, зниклого 52 роки тому.

У червні в італійських Альпах загинули під час сходження двоє альпіністів із Франції.