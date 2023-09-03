В горах Италии из-за несчастного случая погибли двое альпинистов, еще двое пострадали
Воскресенье, 3 сентября 2023, 16:06
В Италии в результате несчастного случая в горной области Трентино-Альто-Адидже погибли двое альпинистов, еще двое пострадали.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.
По данным местных спасателей, инцидент произошел в воскресенье, 3 сентября. Один из погибших – итальянец, другой – немец.
В инцидент попали две группы альпинистов, которые состояли из трех человек, – одна итальянская и одна немецкая.
Считается, что один из альпинистов поскользнулся и во время падения потянул за собой остальных.
Напомним, в пятницу в горах Швейцарии нашли останки британского альпиниста, пропавшего 52 года назад.
В июне в итальянских Альпах погибли во время восхождения двое альпинистов из Франции.
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