В горах Италии из-за несчастного случая погибли двое альпинистов, еще двое пострадали

В Италии в результате несчастного случая в горной области Трентино-Альто-Адидже погибли двое альпинистов, еще двое пострадали.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

По данным местных спасателей, инцидент произошел в воскресенье, 3 сентября. Один из погибших – итальянец, другой – немец.

В инцидент попали две группы альпинистов, которые состояли из трех человек, – одна итальянская и одна немецкая.

Считается, что один из альпинистов поскользнулся и во время падения потянул за собой остальных.

Напомним, в пятницу в горах Швейцарии нашли останки британского альпиниста, пропавшего 52 года назад.

В июне в итальянских Альпах погибли во время восхождения двое альпинистов из Франции.