Румунія підозрює порушення свого повітряного простору під час нічної атаки РФ на порти на Дунаї
Румунія перевіряє можливе порушення свого повітряного простору під час останньої російської атаки на дунайські порти України в ніч на 30 вересня.
Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".
У Міністерстві оборони Румунії розповіли, що під час чергової російської атаки на українські порти на Дунаї пізно увечері 29 вересня було оголошено повітряну тривогу для мешканців жудців Тульча і Галац, що розташовані поруч з українськими містами Ізмаїл та Рені.
"Радіолокаційні системи спостереження румунської армії зафіксували ймовірний несанкціонований вхід у повітряний простір країни, сигнал зафіксували на шляху до міста Галац", – зазначають у повідомленні.
Мешканці району кажуть, що бачили, ніби щось падало з неба, а потім чули винищувачі на низькій висоті.
Служби, які проводять пошуки у цьому районі, поки нічого не знайшли.
Нагадаємо, після кількох випадків падіння уламків дронів РФ на румунську територію 14 вересня Міністерство національної оборони Румунії розширило зону заборони польотів біля кордону з Україною.
Тоді ж почали будувати укриття у прикордонних з Україною районах, а мешканці отримали перші сповіщення тривоги під час чергової повітряної атаки РФ на українські порти над Дунаєм.
Нещодавно уламки ракети знайшли в озері на південному сході Молдови.