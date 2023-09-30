У Бундестазі вважають, що Україна має право бити ракетами по цілях в РФ

Очільниця комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман закликала уряд Німеччини негайно поставити Україні далекобійні ракети Taurus.

Як пише "Європейська правда", про це вона заявила в інтерв'ю медіагрупі Funke-Mediengruppe, повідомляє Merkur.

За її словами, за допомогою цілеспрямованого використання цих ракет українська армія може серйозно порушити російську логістику. При цьому, вважає вона, потрібно визнати, що Київ може атакувати за допомогою Taurus цілі в самій РФ.

"Міжнародне право також дозволяє Україні атакувати військові об'єкти на території російського агресора. Незалежно від того, де ця зброя була вироблена і хто її постачав", – вважає Штрак-Циммерман.

Вона також застерегла канцлера Німеччини Олафа Шольца від подальшого зволікання з поставками ракет, які обговорюється вже півроку.

"Кожен з нас все зважує (щодо того, постачати ракети чи ні). Але якщо зволікати, можна лише продовжити страждання", – пояснила Штрак-Циммерман.

Раніше Bild дізнався, що проблемами для передачі Німеччиною далекобійних ракет Taurus Києву є тривале навчання українських військових, а також фахівці, які мають програмувати цілі ракет.

Перед цим повідомляли, що Німеччина не відмовляла Україні у постачанні далекобійних ракет Taurus і досі вивчає запит на це озброєння.

США та Німеччина наразі обговорюють питання передачі Україні далекобійних ракет ATACMS і Taurus, але у цій справі низка "чутливих питань".

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