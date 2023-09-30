Білорусь планує зустріч дипломатів з викраденими українськими дітьми

Білорусь 4 жовтня має намір організувати у себе в країні зустріч представників іноземного дипкорпусу з українськими дітьми, які були вивезені із тимчасово окупованих Росією Лисичанська та Сєвєродонецька.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

У заяві йдеться, що цей захід має на меті легалізацію незаконного переміщення українських дітей із тимчасово окупованих територій України. Відповідно до норм міжнародного права, примусова депортація дітей може кваліфікуватися як воєнний злочин.

"Задля уникнення відповідальності посадові особи в Білорусі намагаються прикритися міжнародними представниками. Закликаємо іноземні держави, дипломатичні представництва яких отримали відповідні запрошення в Мінську, утриматися від участі в пропагандиській поїздці білоруського режиму", – наголосило МЗС.

Відомство пообіцяло продовжити роботу задля притягнення до відповідальності усіх осіб, які скоїли злочини проти українських дітей як на рівні національного розслідування, так і в рамках розслідування Міжнародного кримінального суду.

Раніше Федеральний міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала Путіна звільнити українських дітей під час свого візиту до Києва.

Перед цим повідомлялося, що Сполучені Штати наполягають на тому, що Росія має припинити депортацію українців з окупованих нею територій та повернути їх Україні, зокрема – дітей.

Нагадаємо, в березні МКС видав ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна, вважаючи його винним у незаконній депортації тисяч дітей з України. Видача ордера означає, що Путіна можуть заарештувати, якщо він поїде до будь-якої країни-члена Міжнародного кримінального суду.

Генеральний прокурор України Андрій Костін підтвердив, що США мають намір передати Міжнародному кримінальному суду в Гаазі дані про воєнні злочини РФ.