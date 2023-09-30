Беларусь планирует встречу дипломатов с похищенными украинскими детьми

Беларусь 4 октября намерена организовать у себя в стране встречу представителей иностранного дипкорпуса с украинскими детьми, которые были вывезены из временно оккупированных Россией Лисичанска и Северодонецка.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

В заявлении говорится, что эта мера имеет целью легализацию незаконного перемещения украинских детей с временно оккупированных территорий Украины. В соответствии с нормами международного права, принудительная депортация детей может квалифицироваться как военное преступление.

"Во избежание ответственности должностные лица в Беларуси пытаются прикрыться международными представителями. Призываем иностранные государства, дипломатические представительства которых получили соответствующие приглашения в Минске, воздержаться от участия в пропагандистской поездке белорусского режима", – подчеркнул МИД.

Ведомство пообещало продолжить работу для привлечения к ответственности всех лиц, совершивших преступления против украинских детей как на уровне национального расследования, так и в рамках расследования Международного уголовного суда.

Ранее Федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала Путина освободить украинских детей во время своего визита в Киев.

Перед этим сообщалось, что Соединенные Штаты настаивают на том, что Россия должна прекратить депортацию украинцев с оккупированных ею территорий и вернуть их Украине, в частности – детей.

Напомним, в марте МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, считая его виновным в незаконной депортации тысяч детей из Украины. Выдача ордера означает, что Путина могут арестовать, если он поедет в любую страну-член Международного уголовного суда.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин подтвердил, что США намерены передать Международному уголовному суду в Гааге данные о военных преступлениях РФ.