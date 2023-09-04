Эрдоган отправился в Сочи на встречу с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправился в российский город Сочи на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщило государственное агентство Anadolu, пишет "Европейская правда".

Эрдоган в понедельник 4 сентября отправился с однодневным визитом в Сочи на встречу с Владимиром Путиным, как и анонсировали несколько дней назад. CNN Turk уточняет, что Эрдоган вылетел из аэропорта "Ататюрк" в 10:50. Эта встреча станет редким визитом в Россию лидера страны-члена НАТО во время полномасштабной войны РФ в Украине.

В администрации заявили, что во время встречи Эрдоган обсудит с лидером РФ "текущие региональные и глобальные вопросы, как и турецко-российские отношения".

Как известно, на встречу президентов РФ и Турции возлагают значительные надежды относительно возвращения России к Черноморской зерновой инициативе, известной как "зерновое соглашение".

Сначала ожидали визита Путина в Турцию для встречи с Эрдоганом, однако впоследствии стало известно, что турецкий президент вместо этого поедет в Россию.

В конце августа министры иностранных дел Украины и Турции Дмитрий Кулеба и Хакан Фидан в Киеве обсудили возобновление работы "зерновой сделки".

После того Фидан во время визита в Москву после встречи с российским визави Сергеем Лавровым призвал к восстановлению Черноморской зерновой инициативы.