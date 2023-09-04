В Анкаре во время пролета истребителя его часть упала на автомобили

В понедельник около полудня в турецкой столице Анкаре топливный бак истребителя F-4 упал на открытую автостоянку.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN Turk.

Жители Анкары стали свидетелями инцидента, когда у истребителя во время полета отпал топливный бак и упал прямо на автомобили. В результате падения чудом никто не пострадал, однако повреждены три автомобиля.

CNN Turk

По сообщению прохожих, на место происшествия было направлено много пожарных бригад и полицейских. Также прибыли военные.

Министерство национальной обороны Турции. заявило, что расследование продолжается. А истребитель, который потерял топливный бак, смог приземлиться в Эскишехире.

Напомним, в начале августа истребитель МиГ-21 Военно-воздушных сил Хорватии перехватил гражданский борт, который залетел в хорватское воздушное пространство и не реагировал на предупреждения.

А жители польского города Радом испугались из-за звуков взрывов, когда F-16 перешли звуковой барьер.