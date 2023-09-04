Глава МЗС Німеччини: Путін веде цинічну гру із "зерновою угодою"

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок різко розкритикувала президента Росії Владіміра Путіна за блокування "зернової угоди" та атаки на портову інфраструктуру на півдні України.

Заяву Бербок наводить Welt, повідомляє "Європейська правда".

"Гра Путіна із "зерновою угодою" є цинічною", – підкреслила глава німецького зовнішньополітичного відомства.

Водночас Бербок назвала важливими зусилля президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, спрямовані на повернення угоди.

"Лише через Путіна вантажні судна знову не мають вільного проходу. Росія посилює глобальний голод", – додала вона.

За словами німецької міністерки, робота над альтернативними маршрутами для експорту зерна з України триває – "зараз більше, ніж будь-коли".

Нагадаємо, Путін після переговорів з Ердоганом у Сочі заявив, що Москва не готова одразу повертатися до Чорноморської зернової ініціативи, яку зірвала у липні.

Сам Ердоган виступив за продовження Чорноморської зернової ініціативи і зазначив, що Україні "потрібно пом'якшити свій підхід" для її продовження.