Глава МИД Германии: Путин ведет циничную игру с "зерновой сделкой"

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок резко раскритиковала президента России Владимира Путина за блокирование "зерновой сделки" и атаки на портовую инфраструктуру на юге Украины.

Заявление Бербок приводит Welt, сообщает "Европейская правда".

"Игра Путина с "зерновым соглашением" является циничной", – подчеркнула глава немецкого внешнеполитического ведомства.

В то же время, Бербок назвала важными усилия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, направленные на возвращение соглашения.

"Только из-за Путина грузовые суда снова не имеют свободного прохода. Россия усиливает глобальный голод", – добавила она.

По словам немецкого министра, работа над альтернативными маршрутами для экспорта зерна из Украины продолжается – "сейчас больше, чем когда-либо".

Напомним, Путин после переговоров с Эрдоганом в Сочи заявил, что Москва не готова сразу возвращаться к Черноморской зерновой инициативе, которую сорвала в июле.

В свою очередь Эрдоган выступил за продолжение Черноморской зерновой инициативы и отметил, что Украине нужно "смягчить свой подход" для ее продления.