Держдеп прокоментував переговори Ердогана з Путіним щодо "зернової угоди"

У Державному департаменті прокоментував переговори президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з главою Кремля Владіміром Путіним, які стосувалися, зокрема Чорноморської зернової ініціативи.

Заяву речника американського зовнішньополітичного відомства наводить CNN, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, у Держдепі вітають зусилля Туреччини щодо відновлення "зернової угоди" попри те, що переговори Путіна з Ердоганом не завершилися проривом.

"Ми вітаємо зусилля Туреччини та інших країн, спрямовані на те, щоб переконати Росію повернутися до угоди. Ми взаємодіємо з Організацією Об'єднаних Націй і з Туреччиною, які доклали багато зусиль, щоб зробити Чорноморську зернову ініціативу можливою і дієвою", – зазначив представник Держдепу.

У відомстві подякували Туреччині за "її важливі дипломатичні та оперативні зусилля", спрямовані на досягнення нової угоди.

Речник Держдепу додав, що рішення Росії припинити свою участь в ініціативі "завдає шкоди суспільствам, вразливим до відсутності продовольчої безпеки в усьому світі".

Нагадаємо, Путін після переговорів з Ердоганом у Сочі заявив, що Москва не готова одразу повертатися до Чорноморської зернової ініціативи, яку зірвала у липні.

Сам Ердоган виступив за продовження Чорноморської зернової ініціативи і зазначив, що Україні "потрібно пом'якшити свій підхід" для її продовження.