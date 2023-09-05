Прем’єрка Естонії розкрила депутатам деталі позики для бізнесу чоловіка

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що розкрила для депутатів антикорупційного комітету Рійгікогу деталі позики, яку надала бізнесу чоловіка.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

Каллас сказала, що після участі у спецзасіданні комітету, де давала пояснення щодо "російського бізнесу" чоловіка, передала депутатам детальну інформацію про позику.

"Сьогодні представники опозиції на комітеті здивували мене запитанням про те, у який конкретний день я підписала угоди про позику для чоловіка. Я не розумію, як це стосується суті справи, але щоб засвідчити, що мені немає чого ховати, я щойно надіслала членам комітету угоду про позику для фірми чоловіка і два додатки до неї", – заявила Кая Каллас.

На засіданні вона відмовилася називати дату, пояснивши це тим, що остерігається помилитись і отримати нові звинувачення. Окремі депутати зажадали побачити текст угоди.

"Я роблю це з повним розумінням, що політики EKRE будуть здивовані моїм кроком, але це їх не зупинить. Що б я їм не відповідала, вони продовжать повторювати, мов стара платівка, що мої відповіді їх не задовольняють… Думаю, все це продовжиться, тому що на цьому етапі єдина мета опозиційних політиків – це "полювання на відьом", – додала Каллас.

Нагадаємо, соцопитування засвідчили, що скандал поки не вдарив по рейтингах "Партії реформ", проте більшість громадян вважають, що сама Каллас має піти з посади.

Детально на цю тему дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди", або читайте у статті: Родинний бізнес із російським слідом: які наслідки матиме скандал навколо прем'єрки Естонії