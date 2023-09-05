Посольство РФ у Данії призупиняє консульські послуги через скорочення персоналу

Посольство Росії у Данії оголосило про призупинення роботи консульського відділу у зв’язку з рішенням Копенгагена скоротити кількість російських дипломатичних представників.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосили на офіційних сторінках посольства.

"У зв’язку з безпрецедентним рішенням данської влади щодо скорочення чисельності російських дипломатичних співробітників у Данії консульський відділ посольства РФ у Данії вимушений призупинити роботу. Наразі ведеться робота, спрямована на збереження консульського обслуговування російських громадян", – заявили у російському посольстві.

З 6 вересня посольство призупиняє прийом заяв та документів з усіх консульських питань, включно з оформленням паспортів, нотаріальними процедурами, оформленням віз, пенсійними питаннями. Проте розгляд прийнятих документів не припиняють, видача раніше замовлених документів триватиме до 25 вересня.

Нагадаємо, МЗС Данії у п'ятницю повідомило послу Росії Владіміру Барбіну, що штат посольства в Копенгагені має бути скорочений до рівня, що відповідає штату посольства Данії в Москві – до 5 дипломатів і 20 адміністративно-технічних співробітників.

Там пояснили, що переговори про розширення штату данського посольства не дали результату, бо Москва постійно намагалась відрядити до Данії співробітників своєї розвідки.

У Москві небагатослівно заявили, що "зроблять висновки" з цього рішення.