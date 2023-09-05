Посольство РФ в Дании приостанавливает консульские услуги из-за сокращения персонала

Посольство России в Дании объявило о приостановлении работы консульского отдела в связи с решением Копенгагена сократить количество российских дипломатических представителей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявили на официальных страницах посольства.

"В связи с беспрецедентным решением датских властей по сокращению численности российских дипломатических сотрудников в Дании консульский отдел посольства РФ в Дании вынужден приостановить работу. В настоящее время ведется работа, направленная на сохранение консульского обслуживания российских граждан", – заявили в российском посольстве.

С 6 сентября посольство приостанавливает прием заявлений и документов по всем консульским вопросам, включая оформление паспортов, нотариальные процедуры, оформление виз, пенсионные вопросы. Однако рассмотрение принятых документов не прекращают, выдача ранее заказанных документов продлится до 25 сентября.

Напомним, МИД Дании в пятницу сообщил послу России Владимиру Барбину, что штат посольства в Копенгагене должен быть сокращен до уровня, соответствующего штату посольства Дании в Москве – до 5 дипломатов и 20 административно-технических сотрудников.

Там объяснили, что переговоры о расширении штата датского посольства не дали результата, потому что Москва постоянно пыталась отправить в Данию сотрудников своей разведки.

В Москве немногословно заявили, что "сделают выводы" из этого решения.