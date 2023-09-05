У Латвії розглядають можливість замінувати кордон з РФ та Білоруссю

Міністерство оборони Латвії розглядає можливість розміщення протитанкових мін і інших додаткових перешкод для посилення безпеки східного кордону.

Про це заявила латвійська міністерка оборони Інара Мурнієце, повідомляє "Європейська правда з посиланням на TVNET.

Вона представила журналістам оновлену концепцію національної оборони. Згідно з нею, інженерне посилення латвійського кордону є важливим комплексом заходів зі зміцнення внутрішньої та зовнішньої безпеки країни.

Латвійські збройні сили у співпраці з прикордонною службою та установами національної безпеки повинні розробити і відпрацювати плани і механізми співпраці на випадок гібридних і звичайних загроз.

Мурнієце зазначила, що розбудова прикордонної інфраструктури є завданням Міністерства внутрішніх справ.

"Кордон повинен бути облаштований, і це відповідальність МВС – побудувати паркан, встановити датчики і кабелі, і це потрібно зробити якнайшвидше. Також кордон має бути облаштований і з військової точки зору, тому що ми бачимо, як швидко розвивалася ситуація в Білорусі. Навіть якщо ми бачимо, що одна частина групи найманців Вагнера перенаправляється до Росії та Африки, інші залишаються в Білорусі, і ситуація може швидко змінитися", – підкреслила міністерка.

Вона пропонує встановити танкові зубці, металеві/бетонні конструкції. Також розглядають можливість розміщення протитанкових мін.

Мурнієце додала, що Латвія працює над облаштуванням кордону разом з іншими країнами Балтії, оскільки східний кордон потребує зміцнення по всій території Балтії і Польщі.

На сході Латвія межує з Росією, а на південному сході – з Білоруссю.

Раніше повідомляли, що Міноборони Латвії планує розширити можливості залучення Земессардзе (Національної гвардії) до забезпечення посиленого режиму роботи системи охорони кордону.

Нагадаємо, наприкінці серпня Польща і держави Балтії погодили умови для синхронного закриття кордону з Білоруссю.