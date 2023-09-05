В Латвии рассматривают возможность заминировать границу с РФ и Беларусью

Министерство обороны Латвии рассматривает возможность размещения противотанковых мин и других дополнительных препятствий для усиления безопасности восточной границы.

Об этом заявила латвийский министр обороны Инара Мурниеце, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVNET.

Она представила журналистам обновленную концепцию национальной обороны. Согласно ей, инженерное усиление латвийской границы является важным комплексом мер по укреплению внутренней и внешней безопасности страны.

Латвийские вооруженные силы в сотрудничестве с пограничной службой и учреждениями национальной безопасности должны разработать и отработать планы и механизмы сотрудничества на случай гибридных и обычных угроз.

Мурниеце отметила, что развитие пограничной инфраструктуры является задачей Министерства внутренних дел.

"Граница должна быть обустроена, и это ответственность МВД – построить забор, установить датчики и кабели, и это нужно сделать как можно быстрее. Также граница должна быть обустроена и с военной точки зрения, потому что мы видим, как быстро развивалась ситуация в Беларуси. Даже если мы видим, что одна часть группы наемников Вагнера перенаправляется в Россию и Африку, другие остаются в Беларуси, и ситуация может быстро измениться", – подчеркнула министр.

Она предлагает установить танковые зубцы, металлические/бетонные конструкции. Также рассматривается возможность размещения противотанковых мин.

Мурниеце добавила, что Латвия работает над обустройством границы вместе с другими странами Балтии, поскольку восточная граница нуждается в укреплении по всей территории Балтии и Польши.

На востоке Латвия граничит с Россией, а на юго-востоке – с Беларусью.

Ранее сообщалось, что Минобороны Латвии планирует расширить возможности привлечения Земессардзе (Национальной гвардии) к обеспечению усиленного режима работы системы охраны границы.

Напомним, в конце августа Польша и государства Балтии согласовали условия для синхронного закрытия границы с Беларусью.