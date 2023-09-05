У Німеччині планують значно збільшити виробництво систем ППО IRIS-T

Німецький виробник зброї Diehl Defence має намір значно збільшити виробництво систем протиповітряної оборони IRIS-T, щоб задовольнити зростаючий попит через війну Росії проти України.

Про це заявив головний програмний директор компанії Гаральд Бушек, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За 2025 рік компанія планує виробити щонайменше вісім систем, в порівнянні з трьома-чотирма системами цьогоріч.

Бушек також розповів, що виробництво ракет цьогоріч буде збільшено втричі, а з наступного року – ще вдвічі. З 2024 року очікують на випуск від 400 до 500 ракет.

Німеччина вже поставила два комплекси IRIS-T в Україну. Берлін пообіцяв поставити Києву ще шість установок IRIS-T.

Очікують, що у жовтні 2024 року німецькій збройні сили отримають першу з шести систем IRIS-T.

До вторгнення Росії в Україну лише кілька західних країн придбали цю систему. Зараз союзники по НАТО намагаються замовити IRIS-T для своїх збройних сил, а кілька країн на східному фланзі НАТО, такі як Естонія і Латвія, як очікують, підпишуть контракти протягом найближчих тижнів.

Раніше повідомлялося, що уряд Словенії веде переговори про придбання в найближчому майбутньому німецької системи протиповітряної оборони середньої дальності IRIS-T.